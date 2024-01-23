PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2024 RB signee Jordan Washington reaffirms commitment to Arizona
Matt Moreno is the senior editor at GOAZCATS.com. He joined the staff in August of 2011 and began as senior recruiting editor with the site before becoming senior editor in June of 2014.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGF5aW5nIGNvbW1pdHRlZCB0byBVQSDwn5C74qyH77iPIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ob21lP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaG9tZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1R1Y3Nvbj9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1R1Y3NvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Bcml6b25hRkJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEFyaXpvbmFGQmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL3kyZ0xsM3VKSm4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95MmdMbDN1SkpuPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEpvcmRhbiBXYXNoaW5ndG9uIChAdGhhdG9uZWJveTI0
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoYXRvbmVib3kyNC9z
dGF0dXMvMTc0OTkzMjM2MTQzNjAzMzQxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KYW51YXJ5IDIzLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
Jordan Washington was stunned when he arrived in Hawaii last week for the Polynesian Bowl and heard the news that Jedd Fisch would be leaving Arizona for Washington. The high three-star recruit from Long Beach, California had built a strong relationship with the former coaching staff in Tucson, so he felt conflicted by the news since he also grew to form a bond with his future school as well.
Still putting the pieces together for what all the coaching movement meant for his own future, Washington let the week play out before coming to any kind of decision.
The 5-foot-10 speedster performed well during the practices leading up to the Polynesian Bowl, and he flashed his abilities on a couple occasions Friday night during the game.
Washington has since had an opportunity to connect with the new staff at Arizona led by head coach
Brent Brennan, and Tuesday he decided to reaffirm his decision to join the Wildcats.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SQiBKb3JkYW4gV2FzaGluZ3RvbiByZW1haW5zIGNvbW1pdHRlZCB0
byBBcml6b25hIChoZSBzaWduZWQgaW4gRGVjZW1iZXIpIGJ1dCBoZeKAmXMg
cGF5aW5nIGF0dGVudGlvbiB0byBob3cgdGhlIHN0YWZmIHNoYWtlcyBvdXQg
aW4gVHVjc29uLiBIZeKAmXMgYnVpbHQgYSBzdHJvbmcgcmVsYXRpb25zaGlw
IHdpdGggUkIgY29hY2ggU2NvdHRpZSBHcmFoYW0gYnV0IHdvdWxkIGJlIGlu
dHJpZ3VlZCBpZiBKb2hubnkgTmFuc2VuIHRvb2sgb3ZlciB0aGUgV2lsZGNh
dHMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR09BWkNBVFNjb20/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdPQVpDQVRTY29tPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vYVdGNk95cElTbCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FX
RjZPeXBJU2w8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWF0dCBNb3Jlbm8gKEBNYXR0Uk1v
cmVubykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXR0Uk1vcmVu
by9zdGF0dXMvMTc0NzAxNjQyMzQzMDY0Nzk0Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE1LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
He told GOAZCATS.com last week that his plan is to arrive on campus in Tucson within the coming weeks, so there was some pressure to make a decision in a hurry.
Though he had built a strong connection with Arizona's coaching staff, particularly former running backs coach Scottie Graham, his primary recruiter was former defensive coordinator Johnny Nansen.
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news