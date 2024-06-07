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The 2024 Rivals Five-Star Roster

Staff
Rivals.com

The 2024 Rivals Five-Star will be held June 25-26 with the NFL's Jacksonville Jaguars playing host. Here is the current roster for the marquee event, with only 20 spots remaining to be booked.

RELATED: Rivals Camp Series coverage and information | Rivals Five-Star set for Jacksonville

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals250 | Position | State

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