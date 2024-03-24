PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2025 LB Scott Taylor sets return trips to UCLA, including an official
MISSION VIEJO, Calif. — Since visiting UCLA for an unofficial visit a little more than two weeks ago, the relationship between 2025 linebacker/defensive end Scott Taylor and the Bruins’ coaching staff has blossomed quickly.
Now, he plans to return to Westwood during the first full week of spring camp, attend the spring game and come back for an official visit after the conclusion of camp.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TY290dCBUYXlsb3Igd2l0aCB0aGUgc21vb3RoIHNwaW4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3FFTHVRWkJLSG4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9x
RUx1UVpCS0huPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRyYWN5IE1jRGFubmFsZCDwn5OO
IChAVHJhY3lfTWNEYW5uYWxkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1RyYWN5X01jRGFubmFsZC9zdGF0dXMvMTc3MTk1ODYyODc4Nzg2Mzc5
Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
“The love just stands out, like the consistent check-ups, the ‘hey, how’s it going,’” Taylor told Bruin Blitz at the Under Armour Next Football Camp Series stop Sunday at Mission Viejo High School. “It’s not just a one-time thing.”
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NhbGlmb3JuaWFwcmVwcy5y
aXZhbHMuY29tL25ld3MvMjAyNS1sYi1zY290dC10YXlsb3Itc2V0cy1yZXR1
cm4tdHJpcHMtdG8tdWNsYS1pbmNsdWRpbmctYW4tb2ZmaWNpYWwiCiAgfSk7
CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVF
bGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5
VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8g
bG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2Ug
YWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0
cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnRO
b2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8
bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVz
ZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJG
Y2FsaWZvcm5pYXByZXBzLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGMjAyNS1sYi1z
Y290dC10YXlsb3Itc2V0cy1yZXR1cm4tdHJpcHMtdG8tdWNsYS1pbmNsdWRp
bmctYW4tb2ZmaWNpYWwmYzU9MjAyMjcxOTY0NyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191
Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAt
LT4KCgo=