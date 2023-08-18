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2025 QB planning on a return to Corvallis this fall

© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK
© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK (© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK)
Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ
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A 2025 quarterback out of California has informed BeaversEdge that he is planning a return trip to Corvallis in September.

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