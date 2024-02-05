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2025 TE Blake Bryce recaps UCLA visit after landing offer

Blake Bryce, a 2025 TE from Newbury Park HS, on his visit Saturday to UCLA.
Blake Bryce, a 2025 TE from Newbury Park HS, on his visit Saturday to UCLA. (Courtesy of Blake Bryce)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

A handful of Newbury Park, Calif., visitors were at UCLA over the weekend and one walked away with a scholarship offer.

Blake Bryce, a 2025 three-star tight end, told Bruin Blitz that receiving the news from Bruins head coach Chip Kelly was extra special.


“Coach Kelly has made a big impact on me and my family and is somebody I would love to play for,” Bryce said.

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