PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2026 4-star EDGE Dutch Horisk talks Tennessee offer, James Pearce Jr.
Dale Dowden
•
VolReport
Lead Football Recruiting Reporter
My name is Dale Dowden and I am the Lead Recruiting Reporter for VolReport, a Rivals.com network. My exp, 2016-2018- Sleeper Recruit, 2019- VR², and 2020-2022- Volunteer Country on Sports Illustrated.
A 2026 defensive prospect is beginning to emerge from the West Coast as a nationally coveted prospect. St. John Bosco (Cal.) EDGE Dutch Horisk holds double-digit offers from schools nationwide, inc...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NhbGlmb3JuaWFwcmVwcy5y
aXZhbHMuY29tL25ld3MvMjAyNi00LXN0YXItZWRnZS1kdXRjaC1ob3Jpc2st
dGFsa3MtdGVubmVzc2VlLW9mZmVyLWphbWVzLXBlYXJjZS1qci0iLAogICAg
Y3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBj
c19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwog
IChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxl
bWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRh
Z05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxv
YWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFs
d2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBz
Oi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9k
ZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5v
c2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2Vh
cmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmNh
bGlmb3JuaWFwcmVwcy5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRjIwMjYtNC1zdGFy
LWVkZ2UtZHV0Y2gtaG9yaXNrLXRhbGtzLXRlbm5lc3NlZS1vZmZlci1qYW1l
cy1wZWFyY2UtanItJmM1PTIwMjI3MTk2NDcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNm
cj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+
CgoK