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2026 DB commit Tay Lockett not fazed by Hogs' loss to A&M

2026 defensive back Tay Lockett.
2026 defensive back Tay Lockett. (Tay Lockett Twitter)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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After a lackluster performance by the Arkansas Razorbacks over the last three weeks, some fans might be worried about recruits jumping ship.

That doesn't seem to be in the cards for 2026 defensive back Tay Lockett, though. He was on hand for the 34-22 loss to Texas A&M inside AT&T Stadium on Saturday and he told HawgBeat he is still locked in with the Hogs.

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