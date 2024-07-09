Jayden-Jamal Hanne is a 6-foot-5, 280-pound class of 2025 three-star strongside defensive end of Santa Margarita High School in Rancho Santa Margarita, California, who has been hot on the recruiting trail of late.
Michigan State was the most recent program to tender the services of the exciting prospect. The Spartans offered Hanne on July 4.
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The player heard of his first offer from Colorado State last May and picked up San Diego State, Nevada, Washington State, Hawaii, and UNLV offers during the spring. Since then, his recruitment has continued to explode, with Texas A&M, Utah, Arizona, Georgia, Alabama, Minnesota, Oregon, Florida, Texas, UCLA, and Oregon State following suit in offering Hanne.
However, among Hanne’s extensive list of offers, the Spartans stand out as a compelling option. The California pass-rusher talked about his offer and early recruitment in an exclusive interview with Spartans Illustrated.