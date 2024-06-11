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A handful of schools are vying for three-star 2025 LB Mark Iheanachor
Harbor City (Calif.) Narbonne linebacker Mark Iheanachor (ee-HEN-uh-chore) has been a coveted prospect for some time, as he’s held Power 4 offers for well over a year.
But as his recruitment finally begins to wind down, a select few schools remain in contention for the 6-foot-2, 215-pound phenom from the Golden State.
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