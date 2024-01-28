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DE Chinedu Onyeagoro reflects on offer from ‘dream school’ UCLA
Before
Chinedu Onyeagoro spoke his scholarship offer from UCLA into existence, the Los Angeles (Calif.) King/Drew product can point to his childhood memories.
Two months after initially telling Tarek Fattal of Scorebook Live and Sports Central L.A. that UCLA was his “dream school,” the three-star 2025 edge rusher had an “amazing conversation” Friday with Bruins head coach Chip Kelly that included the offer “I’ve been looking forward to for a very long time.”
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For the 6-foot-2, 216-pounder, though, it’s about more than just football.
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