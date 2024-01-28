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DE Chinedu Onyeagoro reflects on offer from ‘dream school’ UCLA

Edge rusher Chinedu Onyeagoro picked up an offer from UCLA on Friday.
Edge rusher Chinedu Onyeagoro picked up an offer from UCLA on Friday. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Chinedu Onyeagoro spoke his scholarship offer from UCLA into existence, the Los Angeles (Calif.) King/Drew product can point to his childhood memories.

Two months after initially telling Tarek Fattal of Scorebook Live and Sports Central L.A. that UCLA was his “dream school,” the three-star 2025 edge rusher had an “amazing conversation” Friday with Bruins head coach Chip Kelly that included the offer “I’ve been looking forward to for a very long time.”

For the 6-foot-2, 216-pounder, though, it’s about more than just football.

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