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Elite 2026 WR Madden Williams wants to visit Arkansas

2026 wide receiver Madden Williams.
2026 wide receiver Madden Williams. (Nick Lucero/Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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After a visit to Dallas to watch the Hogs play Texas A&M with teammate and Arkansas commit Tay Lockett this past weekend, 2026 wide receiver Madden Williams told HawgBeat wants to see more.



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