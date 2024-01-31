Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Elite Junior Day experience earns NU a commitment from TE Zach Giuliano

Giuliano held 16 other offers when he committed to Northwestern on Jan. 30.
Giuliano held 16 other offers when he committed to Northwestern on Jan. 30.
Matthew Shelton • WildcatReport
Managing Editor

Three days after a trip to Evanston for Northwestern's Elite Junior Day, tight end Zach Giuliano became the third player to commit to the Wildcats' Class of 2025.

"The high level academics combined with Big Ten football was important to me," Giuliano said via X direct message. "The people I met there made all the difference."

Giuliano held 16 other offers when he committed to Northwestern, including Washington, Auburn and Texas A&M.

Read more about Giuliano and why he chose the Wildcats in this WildcatReport premium story.

*****

MORE ON GIULIANO: Three-star TE Zach Giuliano commits to Northwestern l NU hosting top 2025 targets for Elite Junior Day

*****

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement