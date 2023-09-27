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Five-star RB Jordon Davison will be one of many stars at Colorado vs USC

Jordon Davison
Jordon Davison
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Five-star Jordon Davison is being pursued by pretty much every team in the country. The 2025 running back out of Santa Ana (Calif.) Mater Dei lists national title contenders from around the country as his top schools.

Davison has taken his fair share of visits so far and he’s scheduled to visit Colorado this weekend for their game against USC. The visitor list for the game includes plenty of big name recruits but Davison shared a few of the celebrities he’s expecting to be on the sidelines.

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board

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IN HIS OWN WORDS

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