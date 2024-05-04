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Five-star running back Jordon Davison breaks down top four
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
Five-star running back Jordon Davison has narrowed his list to four schools after numerous visits around the country.The Santa Ana (Calif.) Mater Dei is considering visits over the summer and then ...
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