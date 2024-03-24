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GBK Analysis: Army 2025 Commit - Athlete, Elijah Bechtel
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
The chance to become a Black Knight was an ideal match for Damien High School of La Verne (CA) Athlete Elijah Bechtel to resist. So while on the campus of West Point and following his Junior Day vi...
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