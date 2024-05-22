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Georgia sets the record straight for Rivals100 WR Phillip Bell
Phillip Bell acknowledged that other teams do it.
The Rivals100 receiver admitted that other teams recruiting him have questioned Georgia's passing game. The Bulldogs, after all, have long carried a reputation as a run-first offensive team.
But the Bulldogs set the record straight during Bell's official visit to Athens May 17-19.
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