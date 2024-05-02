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High three-star OL Maki Stewart makes Arizona State pledge
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
Arizona State has been the frontrunner for Maki Stewart for some time but things got really interesting in the last month or so as USC came in with a late offer.But it was not enough to dissuade th...
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