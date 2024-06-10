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ILB Noah Mikhail uses official visit to build on relationships at USC
One of the prized cover linebackers in the class of 2025 is La Verne (Calif.) Bonita standout Noah Mikhail. The four-star recruit is down to his final three of USC, Oregon, and Texas A&M. As he wor...
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