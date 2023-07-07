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2024 LB Dylan Williams commits to Oregon

Dave Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney was joined by four-star linebacker Dylan Williams as he announced his college commitment, exclusively with Rivals.com. Williams chose the Ducks over other finalists Michigan State, Miami, UCLA and Washington.

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