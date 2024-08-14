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Notre Dame, Stanford involved with four-star WR Trent Mosley
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
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Rivals recruiting director Adam Gorney shares the latest in the recruitment of four-star 2026 wide receiver Trent Mosley.
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CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State
CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State
TRANSFER PORTAL: Full coverage | Player ranking | Team ranking | Transfer search | Transfer Tracker
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