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{{ timeAgo('2023-03-21 15:32:13 -0500') }} football Edit

Oregon State Target Profile: QB Dermaricus Davis

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

We continue our Oregon State target profiles by looking at one of the Beavers' most recent offerees, quarterback Dermaricus Davis out of Etiwanda (CA)

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