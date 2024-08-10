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Pair of 2026 four-star offensive tackles discuss offers, interest from UCLA

San Francisco (Calif.) Riordan four-star offensive tackle Tommy Tofi was one of three tackles in the 2026 class to pick up an offer Friday from UCLA.
San Francisco (Calif.) Riordan four-star offensive tackle Tommy Tofi was one of three tackles in the 2026 class to pick up an offer Friday from UCLA. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA was busy earlier this week handing out offers to a trio of 2026 four-star offensive tackles.

Tommy Tofi, Micah Smith and Samuelu Utu all picked up offers Friday from the Bruins. After the program’s open practice Saturday, Bruin Blitz reached both Tofi and Smith to get their thoughts on the UCLA staff and how their recruitments are shaping up.

The San Francisco (Calif.) Riordan product said he and Bruins director of player personnel Stacey Ford have been in contact “for a while now.”

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