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Pair of 2026 four-star offensive tackles discuss offers, interest from UCLA
UCLA was busy earlier this week handing out offers to a trio of 2026 four-star offensive tackles.
Tommy Tofi, Micah Smith and Samuelu Utu all picked up offers Friday from the Bruins. After the program’s open practice Saturday, Bruin Blitz reached both Tofi and Smith to get their thoughts on the UCLA staff and how their recruitments are shaping up.
The San Francisco (Calif.) Riordan product said he and Bruins director of player personnel Stacey Ford have been in contact “for a while now.”
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