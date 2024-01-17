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Polynesian Bowl: Defensive standouts

Dave Berry and Matt Moreno
Rivals.com Video

After day three of practice at the Polynesian Bowl, Dave Berry and Matt Moreno discuss some of the standouts on defense, including DT David Stone, LB Dylan Williams, DB Santana Wilson and DB Jason Mitchell.

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