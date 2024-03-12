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ago football Edit

RCS Los Angeles: OL vs. DL part one

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part one focuses on the top offensive linemen in one-on-one action against the defensive linemen.

Featured prospects:
Houston Kaahaaina-Torres
Champ Taulealea
Matai Jefferson
Ashdon Wnetrzak
Demetri Manning
Esun Tafa
Kodi Greene

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