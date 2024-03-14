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RCS Los Angeles: RBs vs. LBs

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the top running backs and linebackers in one-on-one action at the Rivals Camp Series stop in Los Angeles!

Featured prospects:
Jordon Davison
Carter Jackson
Jojo Solis
Scott Taylor
Taven Epps
Abduall Sanders
Kenneth Goodwin
Zaydrius Rainey-Sale

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