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ago football Edit

RCS Los Angeles: WRs vs. DBs part one

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part one focuses on the top wide receivers and tight ends in one-on-ones against the defensive backs.

Featured prospects:
Jonah Smith
Jadyn Robinson
Vander Ploog
Kamryn Jones
Madden Williams
Jace Brown
Tavian McNair
Eric McFarland

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