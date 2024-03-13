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ago football Edit

RCS Los Angeles: WRs vs. DBs part two

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part two focuses on the top defensive backs in one-on-ones against the wide receivers.

Featured prospects:
Jayden Crowder
Josh Holland
Jacob Whitehead
Kuron Jabari
Ksani Jiles
Keilin Davis
Zech Fort

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