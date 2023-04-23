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Recruits React to Oregon State's Spring Game

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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On Saturday, Oregon State hosted over 50 prospects on campus for their annual spring game which also doubled as a junior day for the program. Shortly afterward, BeaversEdge began catching up with the prospects on campus to get their immediate takeaways from their trip to Corvallis and more.

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"What really stood out to me was how nice and easy to talk to every coach was and it was never an awkward conversation. Also, the atmosphere was electric and super exciting and all the facilities were extremely nice as well."


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