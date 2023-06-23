News More News
ago football Edit

Respect My Decision Podcast: Gorney, Garcia talk Elite 11

John Garcia Jr. and Adam Gorney
Rivals.com

Rivals national recruiting analyst John Garcia Jr. joins Adam Gorney's podcast to discuss some of the top prospects they saw in person together at the Elite 11 and OT7 Nationals last week in Southern California.

*****

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board | Team ranking FAQs

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

*****

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}