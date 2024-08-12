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ago football Edit

Rivals Rankings Week: WR Chris Henry Jr. analysis

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney
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Rivals national recruiting director Adam Gorney gives his thoughts on Ohio State WR commit Chris Henry Jr., for whom Oregon flip rumors are becoming popular.

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RIVALS RANKINGS WEEK

Sunday: Who should be No. 1?

Monday: Five-Star Countdown | Meet the new five-stars

Tuesday: New Rivals250 unveiled | Gorney goes position-by-position | Biggest risers

Wednesday: New offensive position rankings released | QB rankings breakdown | RB rankings breakdown | WR/TE rankings breakdown | OL rankings breakdown

Thursday: New defensive position rankings released | DL rankings breakdown | LB rankings breakdown | DB rankings breakdown | ATH rankings breakdown

Friday: New state rankings released | Who is No. 1 in each state?

Saturday: Roundtable on the new Rivals250 rankings

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