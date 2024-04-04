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Rivals100 2026 OLB Shaun Scott sees fit in UCLA defense following offer

Shaun Scott picked up an offer from UCLA while on an unofficial visit Thursday.
Shaun Scott picked up an offer from UCLA while on an unofficial visit Thursday. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Shaun Scott sees a potential fit in UCLA’s defensive scheme after watching Thursday’s practice and coming away with an offer.

Scott, a 2026 outside linebacker at Santa Ana (Calif.) Mater Dei, also has plans to return for the Bruins’ practice Saturday.

“The visit was great,” Scott told Bruin Blitz. “I had a great time.

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