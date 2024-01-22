PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Three-star LB Mark Iheanachor discusses Oregon State offer
Dylan Callaghan-Croley
•
BeaversEdge
Recruiting Analyst
Last week, Oregon State offered 2025 linebacker Mark Iheanachor out of Narbonne High School in Harbor City, California a neighborhood in Southern Los Angeles.
On top of the offer from the Beavers, Iheanachor also holds offers from Arizona, Arizona State, Cal, Maryland, San Diego State, Washington, and Washington State among others. The rising senior has seen his stock rise over the last few months after recording 95 tackles including 16 tackles for loss this past fall. He also had 124 touches for 1,108 yards from scrimmage and 16 touchdowns.
Over the weekend, BeaversEdge was able to catch up with the 6-foot-2, 215-pound linebacker to discuss his offer from the Beavers and his recruitment.
PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE! MORE: OL Joshua Gray Returning In 2024 | Who's Visiting This Weekend | Rivals250 QB Talks OSU Offer | Reser Report: Beavers To Add Analyst | Las Vegas LB Previews OSU Visit | 2025 LB Jeremiah Ioane becomes Oregon State's first 2025 commitment
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIEdyZWF0IENvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hIZXl3YXJkP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEhleXdhcmQ8L2E+IEnigJltIGJsZXNzZWQgdG8g
c2F5IEnigJl2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBPZmZlciBmcm9tIE9yZWdvbiBTdGF0
ZSBVbml2ZXJzaXR5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9Hb2JlYXZzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jR29iZWF2czwvYT4g8J+mqyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0NvYWNoQUpDb29wP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEFK
Q29vcDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb25uZUZU
Qkw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJvbm5lRlRCTDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yZWNydWl0Y29hY2htYz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcmVjcnVpdGNvYWNobWM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hUcm9vcDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENvYWNoVHJvb3AzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
RjB3bTQ5eGZMRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0Ywd200OXhmTEY8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWFyayBJaGVhbmFjaG9yIOKcniA04q2Q77iPIExCIChARmNy
Z2l2ZU1hcmspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmNyZ2l2
ZU1hcmsvc3RhdHVzLzE3NDg4MjQ1MTQyMjg3OTM2NDU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NhbGlmb3JuaWFwcmVwcy5y
aXZhbHMuY29tL25ld3MvdGhyZWUtc3Rhci1sYi1tYXJrLWloZWFuYWNob3It
ZGlzY3Vzc2VzLW9yZWdvbi1zdGF0ZS1vZmZlciIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rp
b24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNj
cmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJz
Y3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRo
ZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2
ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWlt
Zy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0
QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4K
ICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20v
cD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjYWxpZm9ybmlh
cHJlcHMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZ0aHJlZS1zdGFyLWxiLW1hcmst
aWhlYW5hY2hvci1kaXNjdXNzZXMtb3JlZ29uLXN0YXRlLW9mZmVyJmM1PTIw
MjI3MTk2NDcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0
Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK