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Top 2027 QB Brady Edmunds seeing big-time programs
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
Brady Edmunds had five offers just a few weeks ago and now he’s up to 20 so a list of frontrunners has not emerged yet but Ohio State will make that list."It’s really early because my recruitment, ...
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