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UA All-America Game: Media Day interviews

Jacqawn McRoy
Jacqawn McRoy
Rivals.com
Staff

ORLANDO – The Under Armour All-America Game week kicked off Friday with media day. Rivals brings you all the big interviews right here throughout the day.

MORE UA GAME WEEK: Rumor Mill | All-Lobby Team | Players discuss good and bad of recruiting | Storylines to follow | DJ Lagway talks Florida | Bussey recruitment still wide open | Cam Coleman on his Auburn flip | Ryan Williams is down to three

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