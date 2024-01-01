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ago football Edit

UA Game Day 3: Team Ice OL vs. DL

John Garcia Jr. and David Berry
Rivals.com Video

Watch the best action from the offensive and defensive linemen in one-on-ones at day three of practice at the Under Armour Next All-America Game.

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