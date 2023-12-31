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UA Game: Team Fire OL vs. DL 1on1s

David Berry and John Garcia Jr.
Rivals.com Video

Watch the best action from the offensive linemen and defensive linemen in one-on-ones at day two of practice at the Under Armour Next All-America Game.

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