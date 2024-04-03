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UCLA offers four-star 2026 DT Tomuhini Topui on visit

Tomuhini Topui, a 2026 Santa Ana (Calif.) Mater Dei defensive tackle, was among a host of recruits to pick up an offer after a visit Tuesday to UCLA.
Tomuhini Topui, a 2026 Santa Ana (Calif.) Mater Dei defensive tackle, was among a host of recruits to pick up an offer after a visit Tuesday to UCLA. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After returning from spring break, the UCLA coaching and recruiting staff was back to work with the start of spring practice Tuesday that included a host of recruits on visits.

A handful of the visitors left with offers, including 2026 Santa Ana (Calif.) Mater Dei four-star defensive tackle Tomuhini Topui.

The Bruins became the 25th program to extend an offer to Topui, who has teams around the country interested.

First-year UCLA defensive line coach Tony Washington Jr. and defensive coordinator Ikaika Malloe left an impression on Topui on the field, while new director of player personnel Stacey Ford connected with him off of it.

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