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UCLA re-enters picture with offer to 2026 four-star WR Madden Williams

Madden Williams, a 2026 Bellflower (Calif.) St. John Bosco four-star wide receiver, picked up a scholarship offer Wednesday from UCLA.
Madden Williams, a 2026 Bellflower (Calif.) St. John Bosco four-star wide receiver, picked up a scholarship offer Wednesday from UCLA. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

For most of the past year, 2026 Bellflower (Calif.) St. John Bosco four-star wide receiver Madden Williams has been closely connected to UCLA.

Things changed a bit more than a month ago, but the Bruins are working to get themselves back to the forefront of Williams’ recruitment after a conversation Wednesday afternoon with Bruins head coach DeShaun Foster.

UCLA extended a scholarship offer and hours later Williams explained to Bruin Blitz where things stand.

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