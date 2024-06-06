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Vols ready to 'take the next step' in recruitment of surging quarterback
Ryan Sylvia
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VolReport
Assistant Managing Editor
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennessee, Knoxville. Covering football, men's and women's basketball, baseball, softball and recruiting for VolReport.
Tennessee football has put together an impressive string of quarterbacks under Josh Heupel.The Vols currently are starting five-star redshirt freshman Nico Iamaleava with four-star Jake Merklinger ...
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