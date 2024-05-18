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WATCH: 2027 QB Brady Edmunds discusses UCLA interest

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

LONG BEACH — UCLA has been on the radar of 2027 quarterback Brady Edmunds.


The Bruins stopped by Huntington Beach High School to see him in January. Then, Edmunds took visits to Westwood on March 19 and April 2.

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