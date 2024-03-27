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WATCH: Three-star 2025 DE Chinedu Onyeagoro discusses UCLA interest
MISSION VIEJO, Calif. — Three-star defensive end Chinedu Onyeagoro, a 2025 recruit from Los Angeles-King Drew, broke down his recruitment after the Under Armour Next Football Series camp.
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