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basketball
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Callas Leads Campolindo over Bishop O’Dowd
Brandon Tatera
Californiapreps.com Basketball Analyst
Campolindo Cougars 56, Bishop O’Dowd Dragons 47 Emmanuel Callas scored 20 points to lead Campolindo to a 56-47 win over Bishop O’Dowd on Saturday in Moraga.Two of the Bay Area’s top teams faced of...
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