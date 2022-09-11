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Photo Gallery: Phenom National Camp, part 3 (Free)

Dave Keefer • CaliforniaPreps
Editor
@DaveKeefer

Here are some more action photos from the Phenom National Camp held in San Diego on July 29-31. Included are games we saw in age divisions 5-6th, 7th, 9th, and 10th through 12th grades.

All photos by Dave Keefer

Arthur Yi (San Diego) gets d'ed up
Arthur Yi (San Diego) gets d'ed up
Brody Pierson (Rocklin) has the ball batted away en route to the hoop (Brody's on the right)
Brody Pierson (Rocklin) has the ball batted away en route to the hoop (Brody's on the right)
Derrion Manson (Lincoln HS) draws a double team
Derrion Manson (Lincoln HS) draws a double team
Jordan Hsu (Pleasanton) finds a seam
Jordan Hsu (Pleasanton) finds a seam
Gavin Avila (Fresno) looks for a passing lane
Gavin Avila (Fresno) looks for a passing lane
Joshua Kearns (San Diego) looks for a teammate
Joshua Kearns (San Diego) looks for a teammate
Kavon Ray (Irvine) finds some running room
Kavon Ray (Irvine) finds some running room
Keegan Ladines (Elk Grove) heads for the hoop
Keegan Ladines (Elk Grove) heads for the hoop
Manny Barnett (Lincoln) dishes off
Manny Barnett (Lincoln) dishes off
Logan Ostrowski (San Diego) with a baseline drive
Logan Ostrowski (San Diego) with a baseline drive
Zion Taylor (Vallejo) tries a pump fake
Zion Taylor (Vallejo) tries a pump fake
Maxim Brin (Los Gatos) hits the brakes in traffic
Maxim Brin (Los Gatos) hits the brakes in traffic
Sirod Winters (Cristo Rey De La Salle) watches the flight of his floater
Sirod Winters (Cristo Rey De La Salle) watches the flight of his floater
Teyjuan Carter (Sacramento) with a dribble drive
Teyjuan Carter (Sacramento) with a dribble drive
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