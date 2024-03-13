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Update with 2025 DT Tyler Parker
Dave Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video
Adam Gorney catches up with defensive tackle Tyler Parker to get an update on his recruitment, including interest in Florida, Alabama, LSU, and Texas A&M.
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