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Update with 2025 DT Tyler Parker

Dave Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney catches up with defensive tackle Tyler Parker to get an update on his recruitment, including interest in Florida, Alabama, LSU, and Texas A&M.

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